يعتزم الملياردير المصري ناصف ساويرس، ضم شركته في هولندا "أو سي آي جلوبال" والعاملة في الأسمدة والكيماويات إلى شركة "إن إن إس" التابعة له أيضا والتي تدير استثمارات عائلة ساويرس ومقرها قبرص، من خلال عرض استحواذ يؤدي لشطب "أو سي آي جلوبال" من بورصة يورونكست في أمستردام.

ما القصة، وعلاقة الشركتين؟

(وفق بيانات رسمية)

يسعى ساويرس لإعادة هيكلة أو سي آي جلوبال، فيما تعرقلت محاولات لاندماجها مع أوراسكوم كونستراكشون التابعة له والمدرجة ببورصتي مصر وأبوظبي.

في يناير 2026 منعت محكمة هولندية التصويت على الاندماج المقترح بين "أو سي آي" وأوراسكوم كونستراكشون بعد دعوى قضائية من مساهمين في أو سي آي بزعم تضارب مصالح في الصفقة والتقييم غير العادل. وعينت المحكمة عضوين غير تنفيذيين في مجلس الإدارة لتقييم إن كان المقترح أُعد بشكل صحيح.

ولإيجاد مخرج من المأزق المحيط بالاندماج المقترح وتفضيل بعض مساهمي أو سي آي لعرض تخارج نقدي، تقدمت "إن إن إس" بعرض نقدي للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة في أو سي آي، بحسب بيان من "أو سي آي" الاثنين.

يبلغ سعر العرض 4:10 يورو للسهم. وتداول السهم الثلاثاء عند 4:05 يورو.

والعرض الآن محل دراسة من هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM).

خلفية سريعة عن الشركات

أو سي آي جلوبال: يمتلك ناصف ساويرس 49.21% منها، بالإضافة لحصة 9.07% لأفراد من العائلة، كما تتوزع باقي الملكية بين أسهم حرة التداول ومستثمرين آخرين بينهم مورغان ستانلي. الشركة مقرها هولندا وتعمل في إنتاج النيتروجين، الميثانول والهيدروجين.

إن إن إس: أكبر مساهم في شركة أو سي آي جلوبال وهي تابعة لمكتب الأعمال العائلي التي أسسها ناصف ساويرس عام 2008 ونقل مقرها إلى أبوظبي. وتدير الشركة رأس مال العائلة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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