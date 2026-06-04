أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية، تعديل نسبة تغطية الاكتتاب الخاص في طرحها العام الأولي بالبورصة لنحو 3 مرات بدلا مما أعلن سابقا بمعدل 5.7 مرة، وفق بيان للبورصة الخميس.

طرحت الشركة التي تأسست في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات حصة 11% من أسهمها في البورصة، وخصصت 60% من إجمالي أسهم الطرح للاكتتاب الخاص.

وقالت في بيان الخميس، إنه "بعد مراجعة المبالغ المسددة من عملاء اكتتاب الطرح الخاص .. الطرح الخاص قد تم تغطيته بعدد مرات تغطية 3.02 مرة بدلا من 5.7".

وأعلنت البورصة المصرية في بيان منفصل الخميس، تنفيذ الاكتتاب العام والخاص لأسهم قرة إنرجي لعدد 247.5 مليون سهم بنسبة 11% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 2.97 جنيه للسهم على شريحتين، وبقيمة إجمالية نحو 735.1 مليون جنيه.

ويعد هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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