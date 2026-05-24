تم تغطية الاكتتاب الخاص في الطرح العام الأولي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية، في البورصة المصرية نحو 5.7 مرة، حسب ياسر شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ومدير الطرح، لزاوية عربي، الأحد.

خصصت الشركة 60% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 247.5 مليون سهم، للاكتتاب الخاص خلال الفترة 18 لـ 24 مايو 2026، وحددت سعر السهم عند 2.97 جنيه.

وردا على سؤال زاوية حول حجم تغطية الاكتتاب الخاص في طرح قرة إنرجي، قال شاهين "حوالي 5.7 مرة ده الخاص.. العام معدي الـ 10 مرات حتى الآن".

وكان الاكتتاب العام - الذي خصص له 40% من أسهم الطرح الإجمالية بواقع 99 مليون سهم - قد بدأ في 19 مايو وينتهي الاثنين 25 مايو 2026.

وستبيع الشركة التي تأسست في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات حصة 11% من أسهمها ويتوقع أن يجمع الطرح نحو 735.1 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار).

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا