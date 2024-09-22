بعد سنوات من محاولة بيعه لمستثمر استراتيجي، غير البنك المركزي المصري بوصلته في التخارج من المصرف المتحد التابع له، وقرر طرحه في البورصة المصرية، في خطوة قد تسهل من جذب المستثمرين الاستراتيجيين لاحقا.

تواجه الطروحات منافسة شديدة في المنطقة العربية مع انتعاش كبير تقوده السوق السعودية، فيما تسعى الحكومة المصرية لتسريع وتيرة برنامج للطروحات الحكومية أعلنته منذ سنوات لتخطي أزمة اقتصادية، ولم تنفذ منه الكثير. والتخارج من عدد من الأصول المملوكة للدولة، أحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

خلفية سريعة

أسس البنك المركزي، المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل. وتملك المركزي نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.

ومع الإعلان عن خطة الطروحات الحكومية، سعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد، لكن لم تكتمل أي من محاولاته والتي كان آخرها صفقة محتملة مع الصندوق السيادي السعودي.

في فبراير 2023، نقلت وكالات أنباء أن محادثات بين مصر والسعودية حول صفقة شراء المصرف المتحد تعطلت بسبب خلاف بين الجانبين حول عملية تقييم المصرف. وكان الجنيه يواجه ضغوط بسبب ندرة الدولار حينها قبل أن يسمح المركزي بخفض الجنيه أكثر من مرة.

وحسبما نقلت وكالات الأنباء حينها، كان صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - يرغب في أن يكون تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم احتساب قيمة الصفقة بالدولار وقت إتمامها، فيما أراد البنك المركزي المصري أن يُقيم المصرف المتحد من البداية بالدولار.

وفي مايو 2023 أعلن المركزي تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد.

ما توقعات المحللين؟

فسر محللان مصريان تحدثا لزاوية عربي، لجوء البنك المركزي لطرح المصرف المتحد في البورصة بأن المركزي يرغب في التخارج من المصرف، كطريقة بديلة للمستثمر الاستراتيجي.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - إيكما، لزاوية عربي، إن طرح المصرف المتحد في البورصة يأتي في ظل وجود طلب على القطاع المصرفي بالبورصة المصرية المتعطشة بالفعل لطرح أوراق مالية جديدة.

"طرح المصرف المتحد في البورصة، يسهل عملية التسعير.. وطرح المصرف المتحد يساعد على جذب مستثمرين استراتيجيين،" حسب ماهر.

ولم يحدد المركزي الحصة المزمع طرحها، فيما توقع ماهر، أن يطرح المركزي حصة صغيرة حول الـ 20% من رأس مال المصرف المتحد، مع بقاء خيار بيع حصة مستقبلية لمستثمر استراتيجي.

لكن محلل مصري آخر فضل عدم ذكر اسمه، توقع أن يلجأ البنك المركزي لبيع حصة تتراوح بين 30 إلى 40% ليتمكن من جذب المؤسسات للاكتتاب في الطرح "وقد تكون هذه المؤسسات مرتبطة بالدولة مثل ما حدث في طرح فوري".

وطرحت الحكومة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية للاكتتاب في 2019، وكانت مؤسسات وبنوك حكومية محلية بين أبرز المكتتبين فيها.

ومن المتوقع أن يتم طرح المصرف المتحد قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية، وفق بيان المركزي.

نظرة على المصرف المتحد

(وفق بيان المركزي وموقع المصرف)

- تأسس المصرف المتحد عام 2006.

- لدى المصرف 68 فرع و225 جهاز صراف آلي، وقنوات رقمية.

- بلغ مجمل أصول المصرف نحو 106 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) في يونيو 2024.

- سجل صافي أرباح المصرف المتحد في 2023 نمو سنوي بنسبة 31% ليسجل نحو 1.7 مليار جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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