أعلنت السعودية، يوم الأحد، عن تأسيس "صندوق الابتكار التقني العميق" بميزانية تُقدر بـ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) بهدف الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة (التكنولوجيا المتقدمة).

جاء الإعلان عن الصندوق ضمن استراتيجية جديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الأحد، وتهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). ويرأس ولي العهد مجلس أمناء الجامعة.

وتسعى السعودية -وهي من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم- لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية 2030.

ووفق وكالة واس، فإن استثمارات "صندوق الابتكار التقني العميق" ستعزز التنوع الاقتصادي وستسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

وإلى جانب صندوق الابتكار، تتضمن الاستراتيجية الجديدة مبادرتين أخرتين رئيسيتين هما إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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