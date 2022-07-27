* تم التحديث بردود فعل بنوك الخليج

قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 2.25 و2.5%، وذلك في سعيه للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال الفترة من مارس وحتي يونيو الماضيين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 1.5% على 3 مرات: 0.25% في مارس، 0.5% في مايو و0.75% في يونيو.

ووصل التضخم الأمريكي في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى منذ 1981 عند 9.1% على أساس سنوي.

ويترقب السوق صدور القراءة الأولى لبيانات النمو الخاصة بالاقتصاد الأمريكي الخميس وسط تخوف من حدوث ركود.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة الثلاثاء، لتصبح تقديراته للنمو في عام 2022 عند 2.3% وفي العام المقبل يتباطأ إلى 1%، وذلك أقل من تقديراته السابقة الصادرة في أبريل بـ1.4% و1.3% بالترتيب.

ردود فعل البنوك الخليجية

(بحسب بيانات البنوك المركزية الخليجية)

عادة ما ترفع البنوك المركزية الخليجية سعر الفائدة تزامناً مع قرار الفيدرالي اذ ترتبط عملاتها بالدولار.

أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00%، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 %.

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، والإبقاء على سعر اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 0.25% من 2.25% إلى 2.50%.

وكذلك رفع بنك قطر المركزي سعر الفائدة 0.75% على الإيداع ليصبح 3% وعلى الإقراض 0.5% ليصبح 3.75% وعلى إعادة الشراء 0.75% ليصبح 3.25%.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.75% كالآتي: زاد الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25% و سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%.

هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي البحريني على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

(إعداد: ِأماني رضوان ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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