قال البنك المركزي الأردني يوم الخميس إنه قرر رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية 75 نقطة أساس.

وفي بيان، أوضح البنك المركزي أن القرار الذي سيسري اعتبارا من 31 يوليو يأتي "في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية،" ولـ"تعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري."

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع الأربعاء أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصبح الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق بين 2.25% و2.5%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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