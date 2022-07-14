ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 56% على أساس سنوي ليبلغ 11.776 مليار دينار تونسي (3.66 مليار دولار) مقارنة بـ 7.536 مليار دينار (2.4 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الصادرة يوم الخميس، يعود ارتفاع العجز التجاري بالأساس إلى قطاع الطاقة والذي سجل عجز في النصف الأول من العام -الفارق بين صادرات وواردات الطاقة- بلغ 4.235 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل 36% من العجز الكلي للميزان التجاري.

وارتفعت أسعار الطاقة عالميا في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي.

وارتفعت قيمة واردات تونس خلال النصف الأول من العام بنسبة 32.4% لتسجل 40.208 مليار دينار (12.5 مليار دولار)، فيما ارتفعت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 24.6% لتسجل 28.432 مليار دينار (نحو8.9 مليار دولار).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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