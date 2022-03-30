قال بنكا الأهلي المصري وبنك مصر –أكبر بنكين حكوميين في مصر- يوم الثلاثاء، إن حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18%، التي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% وانخفاض الجنيه، بلغت 303 مليار جنيه (16.5 مليار دولار) خلال 9 أيام، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

والعائد على تلك الشهادة هو الأعلى على شهادة ادخار منذ قرار التعويم في 2016، حين طرحت البنوك شهادة بعائد 20%.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)