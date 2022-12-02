مدد الصندوق السعودي للتنمية أجل وديعة بقيمة 3 مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، حسب ما أعلنه الصندوق يوم الجمعة في تغريدة عبر تويتر.

ويهدف تجديد الوديعة إلى استمرار دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الجمعة، فقد أسهمت الوديعة السعودية في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات بباكستان، وساهمت أيضا في تمكين البلد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كان الصندوق السعودي للتنمية وقع اتفاقية الوديعة في نوفمبر 2021 لدعم احتياطات باكستان، حسب وكالة واس.

والصندوق السعودي للتنمية هو مؤسسة حكومية معنية بتقديم الدعم الإنمائي للدول النامية من خلال قروض ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول، وفق موقعه الإلكتروني.



والأسبوع الماضي، مددت السعودية أيضا أجل وديعة لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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