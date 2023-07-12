تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي إلى 3% من 4% خلال مايو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء.

لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) البالغ 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في يونيو إلى 0.2% من 0.1% في مايو.

وخلال يونيو، تراجع معدل البطالة في أمريكا بشكل طفيف، إلى 3.6% من 3.7% في مايو، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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