تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال يونيو الماضي بشكل طفيف، إلى 3.6% من 3.7% في مايو، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

وتباطأ نمو الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي خلال يونيو، حيث أضاف الاقتصاد 209 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ 339 ألف وظيفة جديدة كان قد أضافها في مايو.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الحكومة والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والبناء.

ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وخلال يونيو، تراجع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى 5.96 مليون عاطل من 6.1 مليون عاطل في مايو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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