خفض البنك المركزي الروسي، أسعار الفائدة 3% على أساس سنوي يوم الخميس، إلى 11% وفقا لبيان على موقعه الرسمي.

ويرى المركزي أن الضغوط التضخمية تتراجع.

وكان المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة إلى 20% من 9.5% بعد بدء الحرب في فبراير لحماية العملة ومحاربة التضخم.

سجل التضخم في أبريل الماضي 17.8% على أساس سنوي، لكن تقديرات البنك تشير إلى تباطؤ التضخم مع تدفق الودائع وضعف الإقراض، والحاجة الضرورية إلى تخفيف ظروف السياسة النقدية.

وأشار المركزي الروسي إلى احتمالية مزيد من خفض الفائدة في الاجتماعات القادمة.

ويتوقع المركزي الروسي انخفاض التضخم السنوي إلى ما بين 5 و 7% في عام 2023 و4% في عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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