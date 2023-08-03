

رفع بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة يوم الخميس بنسبة 0.25% لتصبح 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

وكان الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، إلى نطاق بين 5.25 و5.50%، وتبعه بنوك خليجية.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع.

وخلال يونيو، تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 7.9% من 8.7% في مايو، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف 2%.

ويتوقع بنك انجلترا المركزي أن ينخفض التضخم بشكل كبير إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام، وفقا للبيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا