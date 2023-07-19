تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 7.9% في شهر يونيو من 8.7% في مايو، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.

وحسب الجارديان البريطانية، تراجع التضخم بأكثر من المتوقع، وسط انخفاض حاد في أسعار البنزين، مما خفف التوقعات حول مدى حدة رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل.

وحسب بيان مكتب الإحصاءات، سجل معدل التضخم السنوي في يونيو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وفي يونيو الماضي، رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنسبة 0.5% لتصبح 5%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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