تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

استعاد الذهب بريقه خلال أيام عطلة الأسبوع، لكن مع تذبذب في الأسعار، بعد أن وصل لمستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وبتعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4770 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4089 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5451 ​​​​​جنيه للجرام.

أذون خزانة بالدولار

سيبيع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار، تستحق في 28 أبريل 2026.

ويستحق يوم 29 أبريل إصدار بقيمة 997.6 مليون دولار باعه المركزي قبل عام بفائدة 5.149%.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الأحد، نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية الأحد.

قفز الدولار لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.13 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" فارتفع بـ 0.68% بنهاية تعاملات الأحد، فوق مستوى 31.8 ألف نقطة.

أسطول كابيتال

تعتزم مجموعة أسطول كابيتال للاستثمارات المالية المصرية الاستحواذ على حصص بشركات محلية، وإطلاق صناديق استثمار بينها صندوق رأس مال مخاطر، وفق علي الغنام، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لزاوية عربي.

لا تمتلك المجموعة التي تأسست في 2016 أية صناديق استثمار حاليا لكنها حصلت مؤخرا على رخصة لإصدار صناديق. وتعمل في خدمات الوساطة في الأوراق المالية، الاستشارات المالية "بنوك الاستثمار"، إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.

"خلاص بناخد حوالي 30% من شركة أغذية وبنتكلم برضو في معمل تحاليل إن إحنا ناخد 40 – 50% منه،" وفق الغنام متحدثا عن صفقات الاستحواذ القريبة دون ذكر تفاصيل عن الشركتين، مشيرا إلى أن المجموعة تدرس أيضا فرصتي استحواذ في قطاعي الصحة والتعليم.

وقد رصدت أسطول كابيتال نحو 100 مليون جنيه ( نحو 2 مليون دولار) للاستحواذات المرتقبة خلال العام الجاري، وفق الغنام.

وحسب الغنام، تعمل أسطول كابيتال، على إطلاق صندوقين خلال النصف الثاني من العام الجاري هما: صندوق للاستثمار في الأسهم، وصندوق متوازن، بحجم يتراوح بين 100 و 150 مليون جنيه للصندوق.

كما تعتزم المجموعة، إطلاق صندوق رأس مال مخاطر، وفق رئيس مجلس الإدارة، دون أن يحدد مدى زمني لإطلاق هذا الصندوق.

معدل البطالة السنوي



تراجع معدل البطالة في مصر خلال عام 2024 إلى 6.6% بانخفاض 0.4% عن عام 2023 حين سجل 7%، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 "1.091 مليون من الذكور ، 1.022 مليون من الاناث" مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023.

ترامب وقناة السويس

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعبور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانا دون دفع أية رسوم وقال إنه لولا الولايات المتحدة ما كانت ستتواجد قناة السويس أو قناة بنما. قناة السويس هي مصدر أساسي للعملة الأجنبية لمصر وقد تضررت إيراداتها بشكل كبير خلال النزاع بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي تولي هذا الملف والذي ينطبق على قناتي بنما والسويس.

قرة إنرجي

تستهدف شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية الخاصة، استخدام 70% من متحصلات طرحها العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية هذا العام، لزيادة رأس المال وتمويل توسعات، حسب رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن قرة لزاوية عربي.

تأسست شركة قرة في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه. كانت الشركة تعتزم طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها خلال النصف الأول من العام 2025 وأعلنت البورصة قيدها مؤقتا تمهيدا للطرح ديسمبر الماضي، لكن قرة توقع أن تتأخر العملية حتى بداية النصف الثاني من العام لحين الانتهاء من الإجراءات.

"70% (من المتحصلات) هتروح في زيادة رأس المال منها (تمويل) التوسعات. الجزء الباقي هتروح للمساهمين غالبا،" وفق قرة.

وتوقع قرة، أن تبلغ نسبة الطرح الخاص 80% من الأسهم المطروحة و20% الباقية للطرح العام. وقد اختارت قرة إنرجي شركة بروفيشنال للاستشارات المالية كمشتشار للطرح المزمع.

وتخطط الشركة للتوسع محليا وخارجيا، وتعمل حاليا لافتتاح فروع في السعودية والعراق خلال العام الجاري، على أن يتبع ذلك دراسة المشروعات المتاحة، وفق قرة.

تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ستتحمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبة تتراوح بين 0.4% و1.5% من الإيرادات، حسب حجم أعمالها دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، وذلك ضمن حزمة تيسيرات ضريبية أعلنتها الحكومة مؤخرا، وفق بيانات وزارة المالية.

وستكون النسبة 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% لحجم الأعمال السنوي بين 10 مليون جنيه وأقل من 20 مليون جنيه. إلى جانب 9 إعفاءات ضريبية تتضمن ضريبة الدمغة، الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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