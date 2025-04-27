تعتزم مجموعة أسطول كابيتال للاستثمارات المالية المصرية الاستحواذ على حصص بشركات محلية، وإطلاق صناديق استثمار بينها صندوق رأس مال مخاطر، وفق علي الغنام، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لزاوية عربي.

لا تمتلك المجموعة التي تأسست في 2016 أية صناديق استثمار حاليا لكنها حصلت مؤخرا على رخصة لإصدار صناديق. وتعمل في خدمات الوساطة في الأوراق المالية، الاستشارات المالية "بنوك الاستثمار"، إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.

"خلاص بناخد حوالي 30% من شركة أغذية وبنتكلم برضو في معمل تحاليل إن إحنا ناخد 40 – 50% منه،" وفق الغنام متحدثا عن صفقات الاستحواذ القريبة دون ذكر تفاصيل عن الشركتين، مشيرا إلى أن المجموعة تدرس أيضا فرصتي استحواذ في قطاعي الصحة والتعليم.

وقد رصدت أسطول كابيتال نحو 100 مليون جنيه ( نحو 2 مليون دولار) للاستحواذات المرتقبة خلال العام الجاري، وفق الغنام.

وحسب الغنام، تعمل أسطول كابيتال، على إطلاق صندوقين خلال النصف الثاني من العام الجاري هما: صندوق للاستثمار في الأسهم، وصندوق متوازن، بحجم يتراوح بين 100 و 150 مليون جنيه للصندوق.

كما تعتزم المجموعة، إطلاق صندوق رأس مال مخاطر، وفق رئيس مجلس الإدارة، دون أن يحدد مدى زمني لإطلاق هذا الصندوق.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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