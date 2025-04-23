تستهدف شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية الخاصة، استخدام 70% من متحصلات طرحها العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية هذا العام، لزيادة رأس المال وتمويل توسعات، حسب رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن قرة لزاوية عربي، الأربعاء.

كانت الشركة تعتزم طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها خلال النصف الأول من العام 2025 وأعلنت البورصة قيدها مؤقتا تمهيدا للطرح ديسمبر الماضي، لكن قرة توقع أن تتأخر العملية حتى بداية النصف الثاني من العام لحين الانتهاء من الإجراءات.

"70% (من المتحصلات) هتروح في زيادة رأس المال منها (تمويل) التوسعات. الجزء الباقي هتروح للمساهمين غالبا،" وفق قرة.

وتوقع قرة، أن تبلغ نسبة الطرح الخاص 80% من الأسهم المطروحة و20% الباقية للطرح العام. وقد اختارت قرة إنرجي شركة بروفيشنال للاستشارات المالية كمشتشار للطرح المزمع.

وتخطط الشركة للتوسع محليا وخارجيا، وتعمل حاليا لافتتاح فروع في السعودية والعراق خلال العام الجاري، على أن يتبع ذلك دراسة المشروعات المتاحة، وفق قرة.

تأسست شركة قرة في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه (8.8 مليون دولار).

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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