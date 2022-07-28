خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية الأربعاء، أرجعت فتاح التراجع إلى "تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب."

ويشهد اليورو موجة تراجع، تعكس مخاوف من ركود اقتصادي لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وسيكون لاحتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي الأوروبي تبعات على الإنتاج الصناعي ما قد يرفع قيمة الصادرات الأوروبية بسبب نقص المعروض كما قد تنخفض القدرة الشرائية لأوروبا ككل وبالتالي وارداتها من الدول العربية.

وتراجع عجز الميزانية في المغرب بنهاية يونيو ليصل إلى 18.3 مليار درهم (1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع، بحسب تصريح منفصل للوزيرة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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