ارتفع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل خلال الربع الأول من العام الحالي بعد ارتفاع أسعار البترول.

وحققت المملكة فائض قدره 203 مليار ريال سعودي (54 مليار دولار) بعد أن زادت الصادرات بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 359 مليار دولار، بحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وارتفعت صادرات البترول بنسبة 90% لتصل إلى نحو 281 مليار ريال، وتمثل 78% من إجمالي الصادرات.

وتشهد أسعار البترول ارتفاع مستمر منذ نهاية العام الماضي مع تعافي الطلب العالمي ورفع قيود الوقاية من كوفيد-19، زاد من حدتها العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وبلغ سعر برميل برنت اليوم نحو 107 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ64 دولار في نفس الربع العام الماضي.

ويتداول برنت عند مستوى 114 دولار اليوم.

وكان وزير المالية السعودي توقع هذا الأسبوع أن ينمو اقتصاد المملكة 7.4% العام الحالي، وأن يمثل النفط 90% من هذا النمو.

(إعداد فريق التحرير. للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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