من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية 7.4% العام الحالي، يسهم النفط بنحو 90% منها، بحسب وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان.

وتشهد أسعار البترول ارتفاع مستمر منذ نهاية العام الماضي مع تعافي الطلب العالمي ورفع قيود الوقاية من كوفيد-19، زاد من حدتها العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

ورجح الجدعان، خلال حديثه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي اليوم، أن يتراوح معدل زيادة الأسعار (التضخم) ما بين 2.2 و2.3% بنهاية العام مقابل 1.6% في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت معدلات زيادة الأسعار قد وصلت خلال أبريل إلى 2.3% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى في 10 أشهر.

(إعداد: أماني رضوان. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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