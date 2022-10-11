خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2023 مقابل 2.9% في توقعاته السابقة في يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، ثبت صندوق النقد توقعاته لعام 2022 عند 3.2%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء.

وقال الصندوق إن هناك احتمال بنسبة 25% لانخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% في 2023، إذ يعاني من تباطؤ واسع النطاق أكثر من المتوقع مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في عقود.

وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع في العامين المقبلين هو الأضعف منذ 2001 باستبعاد فترة الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، وقال إن الآفاق مثقلة بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% خلال العام الحالي و3.6% العام المقبل.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا