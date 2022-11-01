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أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، يوم الثلاثاء، ميزانية العام المالي 2022-2023 بإجمالي مصروفات بلغت 23.523 مليار دينار كويتي (75.9 مليار دولار) وإيرادات بـ 23.399 مليار دينار (75.4 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
فيما قُدر العجز في الميزانية بـ 123.8 مليون دينار.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بربط میزانیة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 (إقرار الميزانية) بموافقة 53 عضو وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددھم 58 عضو.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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