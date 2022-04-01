ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، فيما انخفض 0.9% على أساس فصلي، بحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء يوم الخميس.

وهذا هو الربع الثالث على التوالي الذي يحقق معدل النمو في قطر معدل إيجابي، بعد أربعة فصول من الانكماش الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر نما في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه انخفض 2.3% مقارنة بالربع الثالث من 2021.

أما الأنشطة غير التعدينية فقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.3%، وانخفضت 0.1% مقارنة بالربع الثالث من 2021.

(إعداد: عبدالقادر رمضان، تحرير: ياسمين صالح: yasmine.saleh@lseg.com)