ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي، هو أعلى معدل منذ يوليو 2021، وذلك نتيجة زيادة أسعار البنزين والغذاء، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 4.7% في مارس الماضي، والذي يمثل 13% من المؤشر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 14.7%، والسيارات الجديدة 4%.



وارتفع أيضا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 3% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.3% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4% وقسم النقل 1.1%، وفقا لبيانات الهيئة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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