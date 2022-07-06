ارتفعت تحويلات العاملين التونسيين بالخارج بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وسجلت تحويلات العاملين بالخارج 3.7 مليار دينار ( 1.2 مليار دولار) مقابل 3.16 مليار دينار (996 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبنهاية يونيو الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة في تونس بنحو 56% لتصل إلى 1.411 مليار دينار ( 444 مليون دولار) مقابل 901.2 مليون دينار (284 مليون دولار).

وبلغت قيمة خدمة الدين الخارجي 4.2 مليار دينار (1.3 مليار دولار) مقابل 3.9 مليار دينار (1.2 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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