خفض بنك روسيا المركزي الجمعة، سعر الفائدة 1.5% للمرة الثانية في نحو شهر، لتصبح 8% بدلا من 9.5% التي كانت سارية قبل بدء الحرب.

كان البنك المركزي الروسي، رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% بعد بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في نهاية فبراير 2022 في خطوات طارئة لدعم الروبل، قبل أن يعاود خفضها تدريجيا خلال الشهور الماضية.

وقال المركزي الروسي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة، إن معدلات نمو الأسعار لا تزال منخفضة، مما يساهم في مزيد من التباطؤ في التضخم السنوي.

ويرى المركزي، أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي يوفر مزيد من موارد الائتمان للاقتصاد، ويحد من تراجع النشاط الاقتصادي، على الرغم من استمرار التحديات الخارجية.

ويتوقع البنك، أن يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 12 – 15% في 2022 مقابل توقعات سابقة بين 14 و 17% .

وأبقى المركزي الروسي، على توقعات بأن يسجل التضخم ما بين 5 إلى 7% في 2023 والعودة إلى 4% في عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com )

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