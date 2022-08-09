وقع الأردن عقود مساعدات خارجية بقيمة 1.54 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، تشمل منح وقروض ميسرة، بحسب تصريحات أدلت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الثلاثاء.

وتنقسم المساعدات إلى منح بـ 187.5 مليون دولار، وقروض ميسرة بـ 1.1 مليار دولار لدعم الموازنة العامة وتمويل المشروعات ذات الأولوية بعدد من القطاعات، بجانب منح إضافية للأردن بـ 252.5 مليون دولار لدعم خطته في الاستجابة للأزمة السورية.

والأردن هو ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان على مستوى العالم بعد لبنان، بحسب تقرير للأمم المتحدة في يناير الماضي.

واستحوذ قطاع الحماية الاجتماعية على 45.7% من جملة المساعدات الخارجية. والحماية المجتمعية هي التدابير المتخذة من الدولة لتوفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأسر.

وقالت مصادر بالوزارة للوكالة إن هناك جهود لجذب مزيد من المساعدات بمختلف أنواعها من الجهات المانحة والتمويلية، للحفاظ على مستوى المنح خلال عام 2022 عند مستوى العام الماضي نفسه بحوالي 4 مليارات دولار.

وانخفض الدين الخارجي للأردن إلى 27.58 مليار دينار أردني (38.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، من 27.82 مليار دينار أردني (39.3 مليار دولار) بنهاية 2021، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

للمزيد: في الأردن، القروض والمساعدات لا تكفي

وعانى الأردن من ضعف إيرادات قطاع السياحة الحيوي خلال عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا، لكن بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي بنسبة 242.7 % ليقارب 2.2 مليار دولار، لكنه يظل أقل من المستوى المُسجل في الفترة نفسها من 2019، قبل كورونا.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا