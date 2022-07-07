تستهدف سلطنة عٌمان خفض الدين العام بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة موارد النفط وتحقيق وفورات في مدفوعات الفوائد المستقبلية.

وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية الخميس، سينخفض الدين العام للدولة بنهاية شهر يوليو الجاري ليبلغ 18.6 مليار ريال عُماني (48.4 مليار دولار) مقارنة بالمسجل نهاية عام 2021 بنحو 20.8 مليار ريال عُماني ( 54 مليار دولار).

وحققت المالية العٌمانية وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار) من خدمة الدين المستقبلية.

وتعمل الحكومة على سداد قرض بقيمة 512 مليون ريال عُماني (1.3 مليار دولار) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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