تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم تحديث أسعار الذهب، خام برنت والعقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار، ومؤشرات البورصة

المصرف المتحد يعلن النطاق السعري للطرح

حدد المصرف المتحد المصري – التابع للبنك المركزي المصري – النطاق السعري للطرح العام الأولي في البورصة المصرية بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد ( 0.26 و 0.32 دولار)، وفق بيان الثلاثاء.

كان المصرف قد أعلن نيته طرح 330 مليون سهم تمثل 30% من أسهمه في البورصة، ما يجعل قيمة الطرح تتراوح بين 4.2 و5.1 مليار جنيه أي بين (85.4 و 103.6 مليون دولار).

يأتي الطرح في البورصة، بعد محاولات عدة لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي دون أن يتم التوصل لاتفاق.

وقال المصرف في بيان الثلاثاء إنه سيتم تخصيص 313.5 مليون سهم لاكتتاب المؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

يأتي هذا تأكيدا لما قاله مصدر لزاوية عربي قبل يومين، بإنه سيتم تخصيص 95% من الطرح للمؤسسات و5% للأفراد.

ولم يعلن المصرف بعد مواعيد الاكتتاب، ومن المتوقع وفق البيان إتمام الطرح في الربع الجاري.

ويبدأ المصرف هذا الأسبوع جولة ترويجية للطرح، وفق ما قاله المصدر لزاوية سابقا.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية بين 49.15 و 49.28 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.20 و 50.73 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أذون خزانة

باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.57 مليار دولار لأجل عام تستحق في 12 نوفمبر 2025، بمتوسط عائد 4.5%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وهذه الأذون تأتي بديلا عن إصدار سابق بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام بمتوسط عائد 5.149%.

البورصة

تحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" إلى اللون الأحمر بحلول الساعة 12:30 ظهر الثلاثاء بعد افتتاح أخضر.

وبحلول منتصف الجلسة تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.1% إلى مستوى 31.6 ألف نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.4%.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بحلول الساعة 12:30 ظهرا الثلاثاء، وتراجع سعر الجرام عيار 21 نحو 28 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4160 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3640 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4179.36 جنيه للجرام للعرض و 4179.36 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) بحلول الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة الثلاثاء، إلى 57.9198 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الاثنين عند 57.85 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا أدنى مستوى 1600 دولار للأوقية، وسجلت بحلول الساعة 12 ظهرا الثلاثاء نحو 2591.33 دولار للأوقية مقابل 2618.82 دولار بإغلاق الاثنين.

بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.39 دولار للبرميل مقابل 71.83 دولار للبرميل بإغلاق الاثنين.

إغلاقات الاثنين

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