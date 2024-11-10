يعتزم المصرف المتحد المصري - التابع للبنك المركزي المصري - تخصيص 95% من الطرح العام الأولي المزمع في البورصة المصرية للمؤسسات، و5% المتبقية للأفراد، وفق ما قاله مصدر لزاوية عربي.

كان المصرف قد أعلن نيته طرح 330 مليون سهم تمثل 30% من أسهمه للاكتتاب العام. وتأتي الخطوة بعد محاولات عدة لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي دون أن يتم التوصل لاتفاق.

وبحسب المصدر، سيصدر خلال يوم أو يومين تفاصيل أكثر عن الطرح. ولم يُعلن بعد عن سعر السهم أو نشرة الاكتتاب، لكن المصرف قال في بيان سابق إنه سيتم الاكتتاب في أسهم طرح المؤسسات والأفراد بنفس السعر.

"سيبدأ المصرف هذا الأسبوع حملة ترويجية للطرح تستهدف كافة الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الخليج الشقيقة وغيرها من الدول،" وفق المصدر.

أسس البنك المركزي المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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