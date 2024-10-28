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يعتزم المصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - طرح نحو 30% من أسهمه للاكتتاب في البورصة المصرية، وفق بيان من المصرف عبر موقعه الرسمي.

يأتي قرار المركزي المصري بطرح المصرف المتحد للاكتتاب، بعد سنوات من محاولة بيعه لمستثمر استراتيجي، لكن لم تكتمل أي من محاولاته والتي كان آخرها صفقة محتملة مع الصندوق السيادي السعودي.

وتسعى الحكومة المصرية لتسريع وتيرة برنامج للطروحات أعلنته منذ سنوات لتخطي أزمة اقتصادية، ولم تنفذ منه الكثير. والتخارج من عدد من الأصول المملوكة للدولة، أحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أسس البنك المركزي، المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل. يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.

تفاصيل

يعتزم المصرف بيع نحو 330 مليون سهم من خلال طرح عام أولي. وسيتم الاكتتاب من خلال طرح عام وخاص بنفس السعر للسهم، وفق البيان.

وحسب البيان، يُتوقع إتمام الطرح في الربع الرابع من العام الجاري، وفقا لظروف السوق والموافقات اللازمة.

سينضم المصرف لعدد من البنوك المدرجة في البورصة، بينها البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد.

ولم يعلن المصرف المتحد بعد عن سعر السهم. فيما تتراوح أسعار الأسهم المتداولة في البورصة بين نحو 14 جنيه و 81 جنيه. وصاحب التسعير الأعلى هو التجاري الدولي.

تعليق محلل

توقع أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي، أن يكون تقييم المصرف المتحد بين 25 و30 جنيه للسهم في المتوسط.

وعن جاذبية الطرح، توقع ناشي أن يلقى الاكتتاب رواج، حيث أن "المستثمرين ينتظرون أي طرح جديد.. نتوقع أن يكون الاكتتاب جاذب خاصة مع وجود نوايا سابقة من صناديق سيادية للاستحواذ عليه".

كانت وكالات أنباء نقلت في مطلع العام الماضي، نقلت أن محادثات مصرية- سعودية بشأن المصرف، تعطلت بسبب خلاف بين الجانبين حول عملية تقييم المصرف، والتي أرادها المركزي أن تكون بالدولار وأراد الصندوق السيادي السعودي أن تكون بالجنيه ويدفع ما يعادلها بالدولار عند التنفيذ.

وفي مايو 2023 أعلن المركزي تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد. قبل أن يعلن نيته طرح المصرف في البورصة سبتمبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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وحسب البيان، يُتوقع إتمام الطرح في الربع الرابع من 2024 وفقا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة.

لم يعلن المصرف سعر السهم في الطرح أو موعد الاكتتاب، لكنه قال إنه سيتم تنفيذ الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

وتتولى شركة سي آي كابيتال دور مدير الطرح.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قررت مؤخرا قيد أسهم المصرف المتحد قيد مؤقت تمهيدا للطرح، برأس مال 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

وتسمح آلية القيد المؤقت التي أُقرت نهاية 2022، للشركات بإمكانية قيد أسهمها بشكل مؤقت في البورصة لتسهيل إجراءات الطرح. ويلتزم بالتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

أسس البنك المركزي، المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل. وتملّك المركزي نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.