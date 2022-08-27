وافقت اليابان على منح تونس تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها في التعافي من أزمة كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء تونس السبت نقلا عن وزير الشؤون الخارجية الياباني، هياشي يوشيما.

وجاءت التصريحات على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) الذي تستضيفه تونس.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات كوفيد- 19 والحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى أزمة سياسية بدأت العام الماضي بعد أن قرر الرئيس التونسي حل البرلمان والحكومة وتعديل الدستور لإعطاء منصب الرئيس صلاحيات أكبر.

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(إعداد: فريق التحرير)

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