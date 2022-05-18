قرر البنك المركزي التونسي الذي يُعرف بـالمجلس المركزي التونسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس الى 7%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

وتتماشى هذه الخطوة مع ما قامت بها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم برفع الفائدة لكبح معدلات التضخم.

وقال البنك في البيان إن نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي سترتفعان على هذا الأثر إلى 6 ⁒ و8 ⁒ على التوالي.

وأضاف البيان أن المجلس يهدف "من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي."

وارتفع التضخم في تونس خلال أبريل إلى 7.5% عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، وفقا لبيان المركزي.

ويتوقع المركزي التونسي أن تبقى معدلات التضخم مرتفعة خلال العام الجاري والمقبل، متأثرة بالضغوط العالمية وخطة لإصلاح منظومة الدعم تسعى الحكومة الى اعتمادها للحصول على تمويل من صندوق النقد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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