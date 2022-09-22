رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس، بنسبة 0.5% لتصبح 2.25% بدلا من 1.75%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

ويتزامن القرار مع خطوات اتخذتها بنوك مركزية عالمية وخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 0.75%، وهي المرة الخامسة التي يرفع فيها أسعار الفائدة هذا العام.

وتلجأ البنوك المركزية، إلى تشديد السياسة النقدية، لمواجهة التضخم المرتفع.

وتوقع المركزي الإنجليزي، أن يظل معدل التضخم أعلى من 10% خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يتراجع، بسبب استمرار ارتفاع فواتير الطاقة والآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة.

وصوتت لجنة السياسات النقدية، ببنك انجلترا، بالإجماع على خفض مخزون السندات الحكومية البريطانية بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار) على مدى 12 شهرا القادمة، إلى إجمالي 758 مليار جنيه إسترليني (856.5 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا