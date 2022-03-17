قرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75%، بداية من الخميس، مواكبا لقرار الفيدرالي الأمريكي وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.



وقال البنك إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة على جميع آجال سعر الفائدة حتى 10 سنوات، بما فيها نظام قبول الودائع لأجل وأدوات الدين العام.



وكان المركزي الكويتي قد خفض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو الأدنى تاريخيا في عز أزمة كوفيد في الربع الأول من 2020.



وكان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، بربع نقطة مئوية في معدل الائتمان الأساسي إلى 0.5%، اعتبارا من يوم الخميس 17 مارس.



وفي أعقاب القرار الأمريكي، رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بدءا من الخميس أيضا.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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