تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 12:30 ظهرا بنحو 25 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4120 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4709 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.55 للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.35 للشراء، و51.12 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتترقب مصر صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق عليها، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية لوزير المالية أحمد كجوك.

كان من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد نتائج المراجعة يوم الاثنين، لكنه لم يصدر بيان بالنتائج بعد.

أخبار شركات

- ارتفع صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال العام الماضي بنسبة 10.5% على أساس سنوي، إلى 3.4 مليار جنيه، وفق بيان للبورصة المصرية الثلاثاء. وقد ارتفعت إيرادات الشركة السنوية بنسبة 42% إلى 21.8 مليار جنيه بدعم من نمو المبيعات العقارية.

- وقعت شركة طابروك للتعمير التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، عقد قرض معبري بقيمة 2.45 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي وفق بيان من سوديك للبورصة الثلاثاء.

وحسب البيان سيتم استخدام التسهيل الائتماني في تمويل جزئي للتكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة June بالساحل الشمالي.

التضخم الأساسي

تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يعده البنك المركزي المصري ويستثني السلع شديدة التقلب - إلى 10% في فبراير من 22.6% في يناير، حسب بيان للمركزي.

وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم الأساسي قليلا إلى 1.6% في فبراير مقابل 1.7% في يناير.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر فبراير إلى 12.8% من 24% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

صفقات

- تنتظر شركة "أو دي آي" التابعة لمجموعة العرجاني المصرية الموافقات التنظيمية لإتمام الاستحواذ على حصة 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي والمدرجة بالبورصة مقابل 1.9 مليار جنيه، ما يقيم الشركة بأكثر من 7 مليار جنيه، وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية وأكده بيان لاحق من عتاقة للبورصة المصرية الثلاثاء.

ووفق البيان، يدرس الطرفان فرص التعاون في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء.

- نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر غير معلن أن بنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - يعتزم بيع حصة 45% من بنك القاهرة التابع له، مقابل ما بين 1- 1.2 مليار دولار، حيث يجري بنك الإمارات دبي الوطني إجراءات الفحص النافي للجهالة، مع احتمالية طرح حصة إضافية من بنك القاهرة في البورصة.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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