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بدء تداول

يبدأ الثلاثاء، التداول على أسهم شركة الوطنية للطباعة في بورصة مصر، بعد أن طرحت 10% من أسهمها للاكتتاب في طرح عام أولي.

وقد تم تخصيص نصف الأسهم للاكتتاب العام تم تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص.

والوطنية للطباعة، هي ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري هذا الشهر والذي تضمن 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمالها، كما شهدت البورصة إدراجين مباشرين فقط في 2025 بالرغم من خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام.

ولكن يشير تنفيذ طرحين متتاليين في يوليو، إلى تحسن في شهية الاكتتابات بالرغم من بعدها عن خطة الحكومة.

للمزيد: تغطية الاكتتاب العام لطرح الوطنية للطباعة في بورصة مصر نحو 23.6 مرة

منصة وزارة المالية

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المدرجة ببورصة مصر في بيان الأحد، عن فوز الشركة الشقيقة لها إي تاكس، بعقد لتنفيذ وتشغيل منصة إلكترونية جديدة لصالح وزارة المالية بهدف تحسين جمع الضرائب ومواجهة التهرب الضريبي.

إي تاكس شركة مملوكة لكل من وزارة المالية المصرية و مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية. وتعد الذراع التكنولوجي المعتمد لمصلحة الضرائب المصرية.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4590 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3934 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5246 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.62 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

قيد حسن علام

قررت بورصة مصر الخميس الماضي، قيد أسهم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر- شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)- قيد مؤقت برأسمال 10 مليون جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم. ستكون هذه ثاني شركة في مصر في هذا القطاع.

ووفق بيان للبورصة، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيد مؤقت خلال فترة 3 أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

وتلتزم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر بزيادة رأسمالها بشكل نقدي الى 100 مليون جنيه على الأقل خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وأن تطرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص لمستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية.



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(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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