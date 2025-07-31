تم تغطية الاكتتاب العام لطرح أسهم شركة الوطنية للطباعة ببورصة مصر بنحو 23.6 مرة، حسب بيان للبورصة الخميس.

والوطنية للطباعة، هي ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري هذا الشهر والذي تضمن 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمالها، كما شهدت البورصة إدراجين مباشرين فقط في 2025 بالرغم من خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام.

ولكن يشير تنفيذ طرحين متتاليين في يوليو، إلى تحسن في شهية الاكتتابات بالرغم من بعدها عن خطة الحكومة.

تفاصيل

طرحت شركة الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، مقسمة إلى 5% في اكتتاب عام بسعر 21.25 جنيه (0.4 دولار) للسهم خلال الفترة 27 - 31 يوليو.

كان عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب العام نحو 10.6 مليون سهم، فيما تلقى الاكتتاب بأكثر من 249.8 مليون سهم، حسب بيان البورصة.

أما النصف الآخر من الأسهم المطروحة للبيع، تم تخصيصه للمستثمر السعودي عمران محمد العمران في صورة اكتتاب خاص.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.499 مليار جنيه.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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