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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، وتحديثات الأسواق

المصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية الثلاثاء، موعد بدء الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم المصرف المتحد.

ووفق البيان، سيتم تسجيل أوامر البيع والشراء في طرح المؤسسات والمخصص له نحو 95% من أسهم الطرح من 20 - 25 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ الطرح العام من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل.

وكان المصرف المتحد قد حدد النطاق السعري للطرح العام الأولي لحصة 30% من أسهمه بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد مع توقعات بأن يجمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه.

أخبار شركات

- قال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، في بيان للبورصة الثلاثاء، إنه يعتزم ضخ استثمارات بنحو مليار جنيه في توسعات تتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، إضافة لاستثمارات في الأمن السيبراني.

- يدرس صندوق التعليم السعودي - الذي أطلقه بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة بقيمة 300 مليون دولار - صفقات استحواذ جديدة على 4 مدارس، وفق تصريحات صحفية لكريم موسى الرئيس التنفيذي المشارك لهيرميس.

كان الصندوق، أعلن دخوله في اتفاقیات نھائیة مع مجموعة جي إف إتش GFH للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولیة "برایتس للتعلیم" وتضم 4 مدارس في السعودیة، ومدرستین في الإمارات، وواحدة في البحرین.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.43% بحلول منتصف جلسة تعاملات الثلاثاء إلى مستوى 30.7 ألف نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.4%.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 49.37 و 49.50 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.04 و 50.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر صباح الثلاثاء وزاد سعر الجرام بأكثر من 35 جنيه للجرام مقارنة مع أسعار مساء الاثنين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4129 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3613 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4130.77 جنيه للجرام للعرض و4066.48 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الثلاثاء إلى 58.55 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الاثنين عند 58.45 جنيه للدولار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 2633.11 دولار للأوقية الثلاثاء، مقابل 2611.83 دولار بإغلاق الاثنين.

بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام إلى 72.87 دولار للبرميل مقابل 73.30 دولار للبرميل بإغلاق الاثنين.

إغلاقات الاثنين

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