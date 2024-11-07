تعتزم مجموعة تبارك القابضة العقارية المصرية، اختيار استشاري للطرح العام الأولي في البورصة المصرية مطلع العام المقبل، وفق ما قاله علي الشرباني رئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

كانت تبارك القابضة قد أعلنت سابقا نيتها لطرح ما يصل إلى 30% من أسهمها في البورصة المصرية. ووفق الشرباني في مقابلة فيديو مع زاوية عربي الأربعاء تنشر كاملة لاحقا، يُتوقع الانتهاء من عملية الطرح بنهاية العام المقبل.

"هنخش البورصة السنة الجاية.. (حصة الطرح ستكون) مش أقل من 30% أحنا ماشيين في الدراسات دلوقتي،" حسب الشرباني.



تأسست تبارك القابضة العقارية في عام 1980 وتعمل في عدة مشاريع في مصر، كما تعمل في السعودية، ولديها مكاتب بيع في دول خليجية.



وتوقع الشرباني، أن يدرج السهم ويبدأ التداول عليه بنهاية العام 2025.

وتسعى مصر المثقلة بالديون والتي تعاني من تذبذب في قيمة العملة المحلية بعد تعويمات متلاحقة للجنيه، لزيادة الاستثمارات المباشرة والطروحات في البورصة. وقد شهد العام الجاري طرح عام أولي واحد في المؤشر الرئيسي للبورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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