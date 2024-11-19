تعتزم مجموعة تبارك القابضة العقارية المصرية تنفيذ طرح عام أولي في بورصة مصر - أعلن عنه سابقا لحصة 30% من أسهمها – خلال العام المقبل وستبدأ مطلع 2025 باختيار استشاري الطرح، وفق علي الشرباني رئيس مجلس الإدارة في مقابلة مع زاوية عربي.

وتوقع رئيس المجموعة توقيع عقد لمشروع في السعودية ضمن خططها للتوسع بالمملكة قبل نهاية العام الجاري، وكذلك عقد لتطوير أرض بالشراكة مع الحكومة المصرية يناير المقبل.

تأسست تبارك القابضة العقارية في عام 1980 وتعمل في عدة مشاريع في مصر، كما تعمل في السعودية، ولديها مكاتب بيع في دول خليجية مع تركيزها على تصدير العقار أي بيع العقار بالدولار للمقيمين خارج مصر.





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(إعداد: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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