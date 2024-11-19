مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأسواق>أسهم>مقابلة - تبارك القابضة ا...

فيديو

أسهم
نوفمبر ١٩، ٢٠٢٤
مقابلة - تبارك القابضة العقارية المصرية تتوقع توقيع مشروع مع الحكومة يناير المقبل ومشروع بالسعودية قبل نهاية 2024
أسهم

ينتهي 3 ديسمبر.. تفاصيل الاكتتاب في طرح المصرف المتحد ببورصة مصر

ينتهي 3 ديسمبر.. تفاصيل الاكتتاب في طرح المصرف المتحد ببورصة مصر
ينتهي 3 ديسمبر.. تفاصيل الاكتتاب في طرح المصرف المتحد ببورصة مصر
أسهم

الرئيس التنفيذي لـ "أوكيو للصناعات الأساسية" لزاوية عربي: بدء تداول السهم ببورصة مسقط 12 ديسمبر المقبل

الرئيس التنفيذي لـ \"أوكيو للصناعات الأساسية\" لزاوية عربي: بدء تداول السهم ببورصة مسقط 12 ديسمبر المقبل
الرئيس التنفيذي لـ \"أوكيو للصناعات الأساسية\" لزاوية عربي: بدء تداول السهم ببورصة مسقط 12 ديسمبر المقبل
أسهم

مُحدث: طرح أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية قد يجمع نحو 490 مليون دولار

مُحدث: طرح أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية قد يجمع نحو 490 مليون دولار
مُحدث: طرح أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية قد يجمع نحو 490 مليون دولار
أسهم

تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية في شهر: الترقب والحذر يخيمان على المشهد في أكتوبر وسط توقعات باستمرار نفس المنحى خلال نوفمبر

تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية في شهر: الترقب والحذر يخيمان على المشهد في أكتوبر وسط توقعات باستمرار نفس المنحى خلال نوفمبر
تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية في شهر: الترقب والحذر يخيمان على المشهد في أكتوبر وسط توقعات باستمرار نفس المنحى خلال نوفمبر
أسهم

مُحدث: مصر قد تجمع 104 مليون دولار من طرح المصرف المتحد في البورصة مع تفضيل للمؤسسات

مُحدث: مصر قد تجمع 104 مليون دولار من طرح المصرف المتحد في البورصة مع تفضيل للمؤسسات
مُحدث: مصر قد تجمع 104 مليون دولار من طرح المصرف المتحد في البورصة مع تفضيل للمؤسسات
أسهم

زاوية بودكاست: تسارع التضخم في مصر .. وطروحات عربية جديدة قريباً

زاوية بودكاست: تسارع التضخم في مصر .. وطروحات عربية جديدة قريباً
زاوية بودكاست: تسارع التضخم في مصر .. وطروحات عربية جديدة قريباً
أسهم

مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات

مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
أسهم

خاص لزاوية عربي - المصرف المتحد المصري يخصص 95% من أسهم الطرح المزمع في البورصة للمؤسسات

خاص لزاوية عربي - المصرف المتحد المصري يخصص 95% من أسهم الطرح المزمع في البورصة للمؤسسات
خاص لزاوية عربي - المصرف المتحد المصري يخصص 95% من أسهم الطرح المزمع في البورصة للمؤسسات
أسهم

مُحدث - تحليل سريع: أداء متغير لأسواق المال في أسبوع ترقب الانتخابات وبعد فوز ترمب

مُحدث - تحليل سريع: أداء متغير لأسواق المال في أسبوع ترقب الانتخابات وبعد فوز ترمب
مُحدث - تحليل سريع: أداء متغير لأسواق المال في أسبوع ترقب الانتخابات وبعد فوز ترمب