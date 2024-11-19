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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
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مصر
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مقابلة - تبارك القابضة ا...
فيديو
أسهم
نوفمبر ١٩، ٢٠٢٤
مقابلة - تبارك القابضة العقارية المصرية تتوقع توقيع مشروع مع الحكومة يناير المقبل ومشروع بالسعودية قبل نهاية 2024
أسهم
ينتهي 3 ديسمبر.. تفاصيل الاكتتاب في طرح المصرف المتحد ببورصة مصر
أسهم
الرئيس التنفيذي لـ "أوكيو للصناعات الأساسية" لزاوية عربي: بدء تداول السهم ببورصة مسقط 12 ديسمبر المقبل
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مُحدث: طرح أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية قد يجمع نحو 490 مليون دولار
أسهم
تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية في شهر: الترقب والحذر يخيمان على المشهد في أكتوبر وسط توقعات باستمرار نفس المنحى خلال نوفمبر
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مُحدث: مصر قد تجمع 104 مليون دولار من طرح المصرف المتحد في البورصة مع تفضيل للمؤسسات
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زاوية بودكاست: تسارع التضخم في مصر .. وطروحات عربية جديدة قريباً
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مُحدث: أدنوك للغاز تعتزم التوسع في مشروعات للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
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خاص لزاوية عربي - المصرف المتحد المصري يخصص 95% من أسهم الطرح المزمع في البورصة للمؤسسات
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مُحدث - تحليل سريع: أداء متغير لأسواق المال في أسبوع ترقب الانتخابات وبعد فوز ترمب