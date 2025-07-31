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راية القابضة

تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المدرجة في البورصة، تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات المدرجة أيضا في البورصة حتى 90%. تمتلك القابضة حاليا 60.13%.

وحسب بيان من راية لخدمات مراكز الاتصالات، الخميس فقد تلقت خطاب من راية القابضة يفيد عزم الأخيرة لتقديم عرض الشراء، بسعر مبدئي يتراوح بين 6.87 – 7.50 جنيه مصري للسهم الواحد.

وفق قواعد سوق المال بمصر فإن المساهم الذي تتخطى حصته نسبة نصف رأس المال لشركة مدرجة فإنه يكون ملزم بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة، في حال قيامه بزيادة حصته بنسبة 5% بشكل متتالي خلال 12 شهر.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4520 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3874 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5166 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.34 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بلتون القابضة

نفت شركة بلتون القابضة المصرية العاملة بمجال الخدمات المالية - التابعة لشركة شيمبي 1 انفستمنت الإماراتية - ما تم تداوله حول إجراء تحقيقات مع الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة، وفق بيان للشركة.

وقد تراجع سهم الشركة متأثرا بالأنباء السلبية بجلسة الأربعاء، مسجلا هبوط بنسبة 9.4%.

قناة السويس

قررت هيئة قناة السويس تمديد العمل بقرار خفض رسوم عبور سفن الحاويات لقناة السويس بنسبة 15% حتى نهاية 2025، وفق بيانات رسمية.

وكان من المقرر أن تمتد فترة التخفيض من 15 مايو الماضي ولمدة 90 يوم. ويمنح القرار، تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات حمولة صافية لقناة السويس 130 ألف طن أو أكثر.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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