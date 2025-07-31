تعتزم شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول - التابعة لمجموعة أزيموت العالمية والمدرجة ببورصة ميلانو الإيطالية - إطلاق صندوق دولاري جديد في شهر أكتوبر المقبل، وفق أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية، لزاوية عربي.

يشهد قطاع إدارة الأصول في مصر تطور ملحوظ في تنوع الصناديق الاستثمارية مؤخرا، وحسب بيانات رسمية يوجد في مصر 6 صناديق استثمار بالدولار مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

" في شهر 10 اللي جاي.. هنفتح صندوق دولاري جديد،" وفق أبوالسعد، الذي أشار إلى أنه سيتم تحديد أجل استحقاق الصندوق خلال الفترة المقبلة.

تعمل الشركة منذ 1994 حينما كانت تعرف باسم دلتا للوساطة، وخضعت لعدة عمليات استحواذ، كان آخرها في عام 2019، عندما استحوذت أزيموت القابضة العالمية عليها بالكامل. وحسب موقعها الرسمي، تدير أزيموت مصر أصول تتجاوز 26 مليار جنيه (534.4 مليون دولار).

بحسب أبوالسعد، فإن الصندوق الجديد سيتزامن مع موعد تصفية صندوق AZ استحقاق 2025 الدولاري الذي أُطلق في 2023، وبلغ حجمه حوالي 9 مليون دولار بعوائد تصل إلى 25% خلال فترة عمله.

ولدى أزيموت مصر حاليا 3 صناديق دولارية بتاريخ استحقاق 2025، 2027 و 2029. ووفق أبوالسعد، يبلغ إجمالي قيمة الصناديق الـ 3 نحو 45 مليون دولار.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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