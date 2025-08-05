تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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صافي الإحتياطيات الدولية

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025 وذلك بصفة مبدئية، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

صكوك سيادية

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية قبل نهاية العام الجاري بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه (82.5 مليون دولار)، على شريحتين بواقع 2 مليار جنيه للشريحة الواحدة، وفق وسائل إعلام محلية.

في يونيو الماضي، باعت مصر صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، لصالح بيت التمويل الكويتي، ضمن خططها لتنويع أدوات ومصادر التمويل وخفض ديونها الخارجية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية

وبيت التمويل الكويتي "بيتك" هو أحد أكبر البنوك الكويتية، تأسس في 1977، ومدرج في بورصتي الكويت والبحرين.

للمزيد: تفاصيل: مصر تبيع صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي

مؤشرات قطاعية

تقترب بورصة مصر من الانتهاء من إعداد خطة تطوير المؤشرات القطاعية ومن المقرر الإعلان عنها قريبا، بما يعزز قدرة السوق على تقديم مؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء القطاعات المختلفة وتلائم متطلبات صناديق الاستثمار، وفق تصريحات أحمد الشيخ، رئيس البورصة، على هامش مؤتمر بدء تداول شركة الوطنية للطباعة الاثنين.

للمزيد: بورصة مصر تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية

الوطنية للطباعة

يبدأ التداول على سهم شركة الوطنية للطباعة من جلسة الثلاثاء، وقد تقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 21.25 جنيه للسهم.

وتخطط شركة الوطنية للطباعة تطوير البنية الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية بمصانعها البالغ عددها 3، اذ تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار حتى نهاية عام 2026، كما تدرس فرص استحواذ على شركات عاملة فى قطاع الطباعة والتغليف على المدى المتوسط، وفق وسائل اعلام محلية.

وتستهدف دخول السوق الخليجي، مع التركيز على السوق المغربي خلال الأعوام المقبلة، كجزء من خطتها لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التصدير

طرحت الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، خُصص نصفها للاكتتاب العام الذي تمت تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص.

للمزيد: تغطية الاكتتاب العام لطرح الوطنية للطباعة في بورصة مصر نحو 23.6 مرة

حوافز جديدة

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق 3 برامج تتضمن حزمة حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي للشاحنات ومركبات النقل الخفيف والميني باص وسيارات الأجرة الكهربائية، وفق وسائل اعلام محلية.

وخصصت الحكومة نحو 9.2 مليار جنيه لدعم برامج توطين صناعة السيارات وحزم الحوافز الاستثنائية خلال العام المالي الجاري.

السويدي اليكتريك

أعلنت شركة السويدي اليكتريك المدرجة في بورصة مصر، عن ارتفاع إيراداتها في النصف الأول من 2025، بنسبة 20.6% لتسجل 123.8 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 3.1% لتسجل 8.7 مليار جنيه.

وتستهدف السويدي اليكتريك استكشاف أسواق جديدة وقطاعات ناشئة خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذها لخطة النمو الممتد على 3 أعوام، وفق أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صادر الثلاثاء.

تأسست شركة السويدي اليكتريك عام 1938، وتعمل في مجالات تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها وحلول مشروعات المقاولات، وتمتلك 31 مصنع في 15 دولة.

زاوية بودكاست

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية.

لبودكاست هذا الأسبوع اضغط هنا زاوية بودكاست: تعريفات الجمعة.. تفاصيلها وتداعياتها

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4590 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3934 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5246 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.52 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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