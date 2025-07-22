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أرباح البنك التجاري الدولي

ارتفع صافي أرباح مساهمي البنك التجاري الدولي مصر، المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من 2025 بنحو 21% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 33.3 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 18% على أساس سنوي لتسجل نحو 54.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء بنحو 5 جنيه للجرام عيار 21 مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4675 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4007 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5343 جنيه للجرام.



أسعار الدولار

خلال تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر الدولار الرسمي إلى نحو 49 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.08 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

سهم بنيان

ارتفع سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية في أول يوم تداول بالسوق الرئيسية ببورصة مصر بنسبة 1.8% بحلول منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى نحو 5.05 جنيه مقارنة بسعر الفتح 4.96 جنيه.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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