تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريحات لوزيرة التخطيط عن نمو الناتج المحلي الإجمالي

القطاع الخاص غير النفطي يعود للتباطؤ في سبتمبر

عاد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر للتباطؤ في سبتمبر، بعد أن شهد تحسن ملحوظ فوق المستوى المحايد في أغسطس، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي والصادر عن مؤسسة S&P الصادر الخميس إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 50.4 نقطة في أغسطس.

وجاءت قراءة سبتمبر الأضعف منذ شهر أبريل، بعد أن شهد شهر أغسطس أول نمو منذ نوفمبر 2020.

وقال التقرير، إن الأسعار المتزايدة أدت إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجاري. وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلين منذ شهر أبريل، بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس.

وتراجع الطلب جاء مدفوعا بالأسواق المحلية، فيما شهدت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت أسعار الإنتاج بسبب تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وشهد سبتمبر أسرع وتيرة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية منذ مارس، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة.

وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في شهر أغسطس، وفق التقرير.

وارتفعت أعداد العمالة للشهر الثالث على التوالي، فيما ظلت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهر المقبلة إيجابية، على الرغم من أن درجة التفاؤل تضاءلت وكانت الأدنى في ثلاثة أشهر.

الإمارات: هبط مؤشر مديري المشتريات للإمارات، من 54.2 نقطة في شهر أغسطس إلى 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، مع تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

السعودية: ارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية، للشهر الثاني على التوالي من 54.8 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.3 نقطة في شهر سبتمبر. وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر مايو.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2023-2024 سجل 2.4%، كما نما الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الإجمالي بنسبة 2.4%.

رخصة ذهبية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلى الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، باستثمارات تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه.

ووفق بيان حكومي، يسعى المشروع إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.

كما وافق مجلس الوزراء، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024- 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب، ويكون السعر أقل 50 جنيه للفئة الأقل جودة.

تحالف مصرفي يمول بالم للتنمية العمرانية

يمول تحالف مصرفي مكون من 8 بنوك، شركة بالم للتنمية العمرانية - إحدى شركات بالم هيلز للتعمير- من خلال منحها قرض مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.3 مليار جنيه مصري، وفق بيان من بنك مصر.

ويضم التحالف كلا من: بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.

كما يضم التحالف بنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان.

وكذلك بنك أبو ظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض.

ويهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني "باديا " بمدينة أكتوبر الجديدة، حسب البيان.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس بين 48.30 و48.44 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.59 و 48.79 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

وأعلن البنك المركزي في بيان الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الخميس الصباحية، وزاد سعر الجرام نحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الأربعاء المسائية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4097 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3585 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4108.83 جنيه للجرام للعرض و 4059.43 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق الأربعاء عند 31332.7 نقطة.

وهبط المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 2.24%. أما مؤشر شريعة انخفض بنسبة 0.89%.

قال محللان لأسواق المال لزاوية عربي، إن المخاوف الجيوسياسية خيمت على أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء حيث أغلقت البورصات العربية في المنطقة الحمراء، فيما يتوقع أن تستمر حالة الترقب حتى نهاية الأسبوع.

كانت الضربة الإيرانية ضد إسرائيل أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اغتالت إسرائيل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران ونفذت هجمات على الجنوب اللبناني، فيما تزداد المخاوف من اتساع رقعة الصراع مع تعهد إسرائيل بالرد.

وقال محلل مالي مصري - فضل عدم ذكر اسمه - لزاوية عربي، إن تراجع الأسواق العربية "رد فعل لارتفاع المخاطر الجيوسياسية، لكن لا يُتوقع أن يكون له تأثير على المدى الطويل على الأسواق".

وقال أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي، إن التصعيدات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط زادت من مخاوف الأسواق، ووضعت أسواق المال في حالة ترقب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء فوق مستوى 75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من شهر.

"المخاوف من ارتفاع أسعار النفط قد تجعل البنوك المركزية تبطئ من سياستها التيسيرية فيما يتعلق بأسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم، هذا أيضا يلقي بضغوط على أسواق الأسهم،" وفق ناشي.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.968% الأربعاء من 5.854% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.876% الأربعاء من 10.779% الثلاثاء.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.90 دولار للبرميل الأربعاء من 73.56 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا