خالفت البورصة المصرية اتجاه غالبية أسواق الأسهم العربية وأنهت الأسبوع على ارتفاع قوي، فيما انخفضت أسواق السعودية والإمارات، مواصلة التراجع على خلفية تجدد المخاوف من اتساع الحرب بين إسرائيل وإيران.

كانت الضربة الإيرانية ضد إسرائيل مطلع أكتوبر، أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اغتالت إسرائيل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران ونفذت هجمات على الجنوب اللبناني، فيما تزداد المخاوف من اتساع رقعة الصراع مع تعهد إسرائيل بالرد.

ويوم الأربعاء، تراجعت البورصات العربية وكانت بورصتا مصر والسعودية أكثر المتضررين، لكن تمكنت بورصة مصر من تجاوز خسائرها والتحول للمنطقة الخضراء.

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (ايجي اكس 30) بنسبة 1.24% لدى إغلاق الخميس، كما ارتفع مؤشر بورصة عمّان بنسبة 0.13%.

ويرى أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي أن بعض الأسواق قلصت خسائرها، فيما يعد صعود أسواق أخرى "هدوء نسبي" في ظل بعض الأخبار حول الرد الإسرائيلي على إيران.

والخميس تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسية "تاسي" بنسبة 0.7% وهو تراجع لليوم الثاني لكن بوتيرة أقل. وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.96%.

وأغلقت أسواق المال الإماراتية على تراجع أيضا وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية FADGI بنحو 1%، ومؤشر سوق دبي المالي DFMGI فتراجع بنحو 0.9%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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