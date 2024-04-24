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الدولار

واصل سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء تحركه عند مستويات أدنى من نهاية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة الأربعاء تراوح سعر الصرف في السوق الموازية بمصر - بما في ذلك السعر وفق أسعار الذهب - بين 47.50 و48.31 جنيه، وهو مستوى أدنى من متوسط 48.65 جنيه الذي بلغه الخميس الماضي، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بين 48.01 و48.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار الرسمي في بنكي الأهلي ومصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد - بحلول الساعة 10:30 صباحا الأربعاء ما بين 47.9 و48 جنيه.

تراجع كبير لمؤشرات البورصة بافتتاحية الأربعاء

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" (EGX30) بأكثر من 4.7% إلى مستويات 25.5 ألف نقطة بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء. كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 4.75%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول في التعاملات الصباحية الأربعاء، وتراجع بما يقارب 6.9% بحلول الساعة 11:30 صباحا، يليه من حيث قيم التداول سهم القلعة للاستثمارات الذي انخفض بأكثر من 6%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - بأكثر من 3.9% بحلول التوقيت نفسه.

يأتي تراجع مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية بعدما كانت شهدت جميعها هبوط حاد بنهاية جلسة تداول الثلاثاء.

عطلة رسمية بالبورصة والبنوك

من المقرر أن يكون يوم الأربعاء آخر أيام العمل بالبورصة المصرية والبنوك العاملة في مصر هذا الأسبوع، إذ ستكون البلاد في عطلة رسمية يوم الخميس (25 إبريل) بمناسبة عيد تحرير سيناء.

تعديلات للتعامل مع أسهم الخزينة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرار بتعديلات تستهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة والسوق المفتوح، "ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها".

وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان يوم الثلاثاء، إنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة "ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل".

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.752% يوم الثلاثاء من 8.225% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.3% الثلاثاء من 11.39% الاثنين.



إغلاقات الثلاثاء

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